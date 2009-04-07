ЄС розпочне діалог щодо прав людини з Білоруссю

11:55, 07 квітня 2009
Новини ЄС
0 0

Говоритимуть, як мінімум, раз на рік

Брюссель. 7 квітня. УНІАН. Європейський Союз вирішив розпочати діалог з Білоруссю щодо прав людини.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено на засіданні Ради міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС 6 квітня у Люксембургу.

На засіданні міністри, зокрема, схвалили висновки щодо Білорусі, відповідно до яких планують щонайменше раз на рік проводити дискусію щодо захисту прав людини в Білорусі в рамках засідання Трійки ЄС-Білорусь.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter