Польща приєднується до кредитної лінії МВФ

Варшава. 15 квітня. УНІАН. Польща приєднається до «еластичної лінії кредитування» (Flexible Credit Line) Міжнародного валютного фонду (МВФ), що дасть змогу їй одержати 20,5 млрд. дол. кредиту, якщо країна потребуватиме грошей в умовах світової економічної кризи.

Як повідомляє TVN24, польський міністр фінансів Яцек РОСТОВСКІ відзначив, що ці кошти можуть бути виділені Національному банку країни на підтримку курсу злотого, який восени 2008 року знизився до валют більш ніж на 50%. Водночас він запевнив, що Польща зараз не потребує коштів МВФ, проте зможе використати їх у разі погіршення економічної ситуації.

Міністр наголосив, що до FCL можуть приєднатися лише країни, які мають сильну економіку, до яких, зокрема, належить польська. «Це так званий «платиновий клуб», - додав він.

За даними міністра, Польща стане другою країною у світі після Мексики, яка приєдналася до нової кредитної лінії МВФ, впровадженої в 2009 році.

У повідомленні прес-служби МВФ, що його має УНІАН, директор фонду Домінік СТРОСС-КАН позитивно оцінив згоду польського уряду приєднатися до нової кредитної лінії МВФ. «Я дуже задоволений позитивною відповіддю Польщі на пропозицію, яка направлялася сильним економікам, щодо використовування нових інструментів для посилення міжнародної довіри», - відзначив він. Д.СТРОСС-КАН додав, що сподівається на оперативне затвердження нової кредитної лінії для Польщі виконавчою радою МВФ.

За даними прес-служби фонду, програма FCL є своєрідною страховкою для сильних економік країн, що розвиваються, на випадок погіршення економічної ситуації. Програма МВФ розрахована на 1 рік з можливістю продовження на наступні 6 місяців. Мексика може одержати від МВФ у рамках FCL 47 млрд. дол. із 750 млрд. доларів, про виділення яких домовилися лідери 20 найбільших економік світу на саміті 2 квітня ц.р. у Лондоні.

Новина про приєднання Польщі до FCL призвела до зміцнення польського злотого з 4,38 до 4,24 злотих за євро.

Довідка УНІАН. Міжнародні резерви Національного банку Польщі на початку березня 2009 р. становили трохи більше 60 млрд. дол.

За даними UBS, на обслуговування державного й корпоративних зовнішніх боргів Польщі в 2009 р. необхідно виплатити близько 70 млрд. дол. з понад 240 млрд. загального зовнішнього боргу Польщі.

За даними CIA World Fact Book, номінальний ВВП Польщі в 2008 р. становив майже 570 млрд. дол.