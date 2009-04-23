ЄП може дозволити авіакомпаніям скорочувати рейси без втрати слотів

Брюссель. 23 квітня. УНІАН. Комітет з питань транспорту та туризму Європарламенту підтримав пропозицію Єврокомісії дозволити до кінця сезону (з 29 березня до 24 жовтня 2009 року) авіакомпаніям скорочувати польоти без втрати слотів.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідний проект доповіді Паоло КОШТА (група ліберальних партій, Італія) було ухвалено 22 квітня на засіданні Комітету у Страсбурзі.

Згідно з рішенням Комітету, планується призупинити дію правила “використовуй, або втрачай”, відповідно до якого для збереження своїх слотів на наступний сезон авіакомпанія має протягом поточного сезону забезпечити використання щонайменше 80% з відведених їй слотів.

Разом з тим, Комітет Європарламенту відхилив пропозицію Єврокомісії, відповідно до якої рішення щодо можливості встановлення схожих умов на зимовий сезон 2009-2010 року мала б приймати Єврокомісія самостійно без участі Європарламенту.

В ході ухвалення рішення Комітетом, доповідач зазначив, що під час консультацій з авіакомпаніями, представники перевізників наголошували на необхідності призупинити дію правила “використовую, або втрачай” у зв’язку з різким зменшенням попиту на авіаперевезення, а також, у зв’язку з можливістю втрати європейськими компаніями слотів на користь компаній з Китаю, Індії та Японії, яеі мають суттєву державну підтримку.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня Єврокомісія запропонувала до кінця сезону довзолити авіакомпаніям скорочувати польоти без втрати слотів.