Новий практичний інструмент відносин Україна-ЄС з`виться у червні

Київ. 23 квітня. УНІАН. Голова представництва Європейської комісії в Україні посол Жозе Мануель ПІНТУ ТЕЙШЕЙРА висловлює сподівання, що вже наприкінці червня 2009 року Україна і Європейській Союз запровадять “новий практичний інструмент” відносин замість Плану дій Україна – ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ж.ПІНТУ ТЕЙШЕЙРА заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Процес переговорів щодо запровадження “нового практичного інструменту” триває доволі успішно. Ми сподіваємося, що угода щодо цього буде підписана доволі скоро – у кінці червня під час наступного засідання ради з питань співпраці між Україною і Євросоюзом”, - сказав посол Єврокомісії, зауваживши, що таким чином, це відбудеться раніше, ніж підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Водночас, Ж.ПІНТУ ТЕЙШЕЙРА зазначив, що ці два елементи є взаємопов’язаними, адже “новий практичний механізм” допоможе підготуватися та сприятиме впровадженню нової Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції у Брюсселі Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР заявила, що цей “новий інструмент” є технічною складовою Угоди про асоціацію, а тому поки зарано говорити, коли переговори щодо нього будуть завершені і коли він почне застосовуватися на практиці.

Україна та ЄС розпочали переговори про нову угоду у 2007 році. У вересні 2009 року на саміті Україна-ЄС в Парижі було схвалено політичне рішення щодо того, що нова угода носитиме назву Угода про асоціацію.