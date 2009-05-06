Сікорський каже, що ”Східне партнерство” не суперечить інтересам РФ

Москва. 6 травня. УНІАН. Міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ упевнений, що ініціатива «Східне партнерство» не суперечить інтересам Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на спільній прес-конференції в Москві з міністром закордонних справ Росії Сергієм ЛАВРОВИМ.

«Усім відомо, що це програма модернізації сусідів Євросоюзу. Оскільки сама Росія модернізуєтся, то тут немає ніяких суперечностей. Росія, якщо хоче, може приєднатися до європейської політики сусідства, частиною якої є «Східне партнерство», - сказав Р.СІКОРСЬКИЙ.

На його думку, доцільним є приєднання Росії до «Східного партнерства», зокрема, Калінінградської області.

Глава МЗС Польщі нагадав, що однією з цілей «Східного партнерства» є лібералізація візового режиму з країнами-членами Євросоюзу.

«Мені здається, що роботу з лібералізації візового режиму важко представити як таку, що може комусь загрожувати й зашкодити», - сказав Р.СІКОРСЬКИЙ.

Також він зазначив, що метою даної ініціативи ЄС є лібералізація торгових відносин, реалізація антикорупційних програм, обмін молоддю тощо.

«Якщо сусіди ЄС і Росії завдяки «Східному партнерству» модернізуються – це піде на користь Росії», - впевнений він.

У свою чергу, С.ЛАВРОВ повідомив, що під час переговорів Р.СІКОРСЬКИЙ запевнив, що Польща не використовуватиме цю ініціативу для того, щоб ставити країни-учасники перед вибором: «або ЄС, або Росія».

Він висловив надію, що «Східне партнерство» не піде тим шляхом, яким Єврокомісія готувала нещодавню конференцію з модернізації газотранспортної системи України, коли питання, що напряму стосуються Росії, намагалися вирішувати без її участі.