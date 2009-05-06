Тигіпко залишив посаду голови правління Сведбанку

Київ. 6 травня. УНІАН. Головою правління ВАТ «Сведбанк» (Україна) призначений Райнер МЮЛЛЕР-ХАНКЕ.

Про це сказано в повідомленні, обнародуваному на сайті банку.

Згідно з наданою інформацією, 15 червня 2009 року на цій посаді Р.МЮЛЛЕР-ХАНКЕ змінить Сергія ТІГІПКА, який стане членом наглядової ради ВАТ «Сведбанк».

Останні 10 років Р.МЮЛЛЕР-ХАНКЕ працював головою правління ЗАТ «КМБ Банк», що входить до групи «Intesa Sanpaolo» в Москві.

У повідомленні вказується, що призначення нового голови правління має бути схвалене в Національному банку України.

Довідка УНІАН. ВАТ «Сведбанк» засноване в 1991 році.

Активи банку на 1 квітня 2009 року становили 15,137 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 13,994 млрд. грн., зобов`язання – 12,983 млрд. грн., власний капітал – 2,154 млрд. грн., статутний капітал – 2,159 млрд. грн.

Перший квартал 2009 року «Сведбанк» закінчив із збитками в 168 млн. грн.

За підсумками 2008 року банк одержав прибуток 39,6 млн. грн.

99,9978% акцій банку належать ”Swedbank” (Швеція).