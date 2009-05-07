Депутатам Європарламенту вручили нагороди

Брюссель. 7 травня. УНІАН. Представник України при ЄС Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ вручив нагороди України депутатам Європарламенту.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у Представництві України при ЄС, нагороди були вручені 6 травня у Страсбурзі депутатам, яких було відзначено згідно з Указом Президента України від 19 листопада 2008 року.

Згідно з цим указом, голові групи народних партій Європарламенту Жозефу ДОЛЛЮ було вручено Орден князя Ярослава Мудрого V-го ступеня, віце-президенту Європарламенту Адаму БЄЛАНУ та заступнику голови групи соціалістичних партій Яну Марінусу ВІРСМІ - ордени “За заслуги” III-го ступеня, заступнику голови групи “зелених” Ребецці ХАРМС та депутату від групи ліберальних партій Гражині СТАНІШЕВСЬКІЙ - ордени княгині Ольги III-го ступеня.