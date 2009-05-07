ЄБРР надасть кредити двом донькам UniCredit в Україні

Київ. 7 травня. УНІАН. Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалила два кредити українським фінансовим установам на загальну суму 125 млн. дол.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ЄБРР, оприлюдненому у четвер.

Так, ЄБРР має намір надати субординований кредит у сумі 100 млн. дол.. АКБ «Укрсоцбанк», який є частиною групи UniCredit, для підтримки власних коштів банку, а також для надання йому коштів на кредитування українських підприємств.

Крім того, ЄБРР також планує надати кредит у розмірі 25 млн. дол. компанії UniCredit Лізинг Україна.

Банк зазначає, що ЄБРР здійснює кредитування дочірніх структур групи UniCredit на суму 432.4 млн. євро у восьми країнах Східної Європи в рамках спільної роботи з подолання наслідків світової економічної кризи в регіоні.

Як повідомлялося, раніше ЄБРР заявив про готовність у 2009 році виділити близько 500 млн. євро для фінансування 10-20 українських банків.