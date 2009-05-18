Єврокомісія надасть 54 млн. євро допомоги країнам Африканського рогу
14:47, 18 травня 2009Новини ЄС
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Сомалі отримає найбільше
Брюссель. 18 травня. УНІАН. Єврокомісія надасть 54 млн. євро гуманітарної допомоги 5 країнам Африканського рогу.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні.
Згідно з рішенням комісії, допомогу буде надано Сомалі, Ефіопії, Еритреї, Кенії та Уганді.
Найбільше грошей отримає Сомалі: 13 млн. євро для надання продовольчої та медичної допомоги, питної води та посилення безпеки внутрішньо переміщених осіб.
3 млн. євро будуть надані у вигляді допомоги Еритреї, 6 млн. – Ефіопії, ще 22 млн. – у вигляді продовольчої допомоги всім 5-ти країнам регіону, 10 млн. – у вигляді допомоги на подолання засухи також в усі 5-ти країнах.
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