Єврокомісія надасть 54 млн. євро допомоги країнам Африканського рогу

Брюссель. 18 травня. УНІАН. Єврокомісія надасть 54 млн. євро гуманітарної допомоги 5 країнам Африканського рогу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні.

Згідно з рішенням комісії, допомогу буде надано Сомалі, Ефіопії, Еритреї, Кенії та Уганді.

Найбільше грошей отримає Сомалі: 13 млн. євро для надання продовольчої та медичної допомоги, питної води та посилення безпеки внутрішньо переміщених осіб.

3 млн. євро будуть надані у вигляді допомоги Еритреї, 6 млн. – Ефіопії, ще 22 млн. – у вигляді продовольчої допомоги всім 5-ти країнам регіону, 10 млн. – у вигляді допомоги на подолання засухи також в усі 5-ти країнах.