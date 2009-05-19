В будинку Єврокомісії продовжують відновлювальні роботи

Брюссель. 19 травня. УНІАН. Будинок Єврокомісії Berlaymont, постраждалий від пожежі 18 травня, сьогодні залишиться зачиненим.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, приміщення залишиться зачиненим з причин безпеки. Пожежні завершили огляд будинку, і тепер в ньому працюють технічні служби Комісії з метою відновлення працездатності всіх необхідних сервісів.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня в приміщенні Єврокомісії близько 13-00 за місцевим часом сталася пожежа. Причини загоряння поки невідомі. Гасіння пожежі тривало майже 5 годин.