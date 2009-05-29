ЄБРР рекапіталізує українські банки
На це передбачено 3,5 млн. євро
Київ. 29 травня. УНІАН. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) направить 3,5 млн. євро на технічну допомогу для вирішення проблем, пов`язаних з рекапіталізацією українських банків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні старший банкір представництва ЄБРР в Україні Ганна ТОКАРЗ під час інвестиційного форуму, організованого в Києві групою Raiffeisen.
За її інформацією, дані кошті планується перевести Міністерству фінансів України.
Як повідомляв УНІАН, 17 квітня ц.р. Кабінет Міністрів затвердив перелік з 7 банків для рекапіталізації державою: «Надра», «Родовід Банк», «Фінанси та Кредит», «Укргазбанк», «Укрпромбанк», «Імексбанк» і банк «Київ».
Довідка УНІАН. Європейський банк реконструкції та розвитку є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. На 1 березня 2009 року він уклав зобов`язань на суму 4,4 млрд. євро через 173 проекти.