ЄБРР рекапіталізує українські банки

Київ. 29 травня. УНІАН. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) направить 3,5 млн. євро на технічну допомогу для вирішення проблем, пов`язаних з рекапіталізацією українських банків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні старший банкір представництва ЄБРР в Україні Ганна ТОКАРЗ під час інвестиційного форуму, організованого в Києві групою Raiffeisen.

За її інформацією, дані кошті планується перевести Міністерству фінансів України.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня ц.р. Кабінет Міністрів затвердив перелік з 7 банків для рекапіталізації державою: «Надра», «Родовід Банк», «Фінанси та Кредит», «Укргазбанк», «Укрпромбанк», «Імексбанк» і банк «Київ».

Довідка УНІАН. Європейський банк реконструкції та розвитку є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. На 1 березня 2009 року він уклав зобов`язань на суму 4,4 млрд. євро через 173 проекти.