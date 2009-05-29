Польща готова включити українців до складу своїх військ в Афганістані

Варшава. 29 травня. УНІАН. Польща запропонувала включити українських військовослужбовців до складу свого контингенту в Афганістані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ за результатами свого візиту до Польщі.

«Польська сторона поставила це питання, я відповів, що ми його розглянемо», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ, нагадавши, що сьогодні в Афганістані у складі литовського контингенту виконують миротворчу місію 10 українських військовослужбовців – військові медики і штабні офіцери.

Ю.ЄХАНУРОВ наголосив, що Україна продовжуватиме брати участь в операції НАТО в Афганістані, але виключно на рівні фахівців у статусі військового персоналу.

«Для нас Афганістан є дуже чутливою темою, і ми не можемо значно розширити присутність в цій країні», - зазначив міністр оборони, додавши, що є плани збільшити кількість українських військовослужбовців в Афганістані, але не набагато.

«Кожна людина, кожен фахівець - це окрема тема для переговорів», - пояснив позицію України щодо Афганістану Ю.ЄХАНУРОВ.

Міністр оборони також повідомив, що питання збільшення кількості українських офіцерів в Афганістані зараз розглядається в Секретаріаті Президента і в Раді національної безпеки і оборони.