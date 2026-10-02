Україна отримала майже €3 мільярди від ЄС, - Зеленський

Отримання коштів стало можливим завдяки виконанню Україною низки вимог партнерів.

Україна отримала від Європейського Союзу 2,9 мільярда євро у межах програми Ukraine Facility. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Дуже вчасна підтримка, що допоможе забезпечити макрофінансову стійкість України та посилити нашу обороноздатність. Працюємо разом у повній координації, щоб реалізувати всі домовленості", - написав глава держави.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що наданий транш є частиною вже передбаченого фінансування в межах Ukraine Facility. Його отримання стало можливим завдяки виконанню Україною 10 індикаторів упродовж двох кварталів 2026 років та попередніх. Вони стосуються банківського сектору, енергетики, аграрної політики, транспорту та інших сфер. Зокрема, три індикатори виконали достроково.

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"В умовах складної ситуації з фінансами ці кошти критично важливі для стійкості держави, забезпечення ключових видатків і можливості спрямовувати більше власних ресурсів на оборону", - наголосив очільник уряду.

Прем’єр додав, що при цьому потреба у фінансуванні досі залишається критичною, і Кабмін максимально пришвидшує ухвалення всіх урядових рішень. Також уряд працює з парламентом, щоб якнайшвидше прийняти необхідні законопроєкти.

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На початку вересня прем’єр-міністр Сергій Корецький оголосив, що Кабмін запровадив жорсткий режим економії бюджетних коштів з метою фінансування Сил оборони.

Через складну ситуацію з державними фінансами уряд відклав видатки, які не є першочерговими. Водночас, за словами прем’єра, передусім фінансуватимуть оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери.

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