Путін закликає лідерів ЄС спільно вирішити газову проблему України

Київ. 29 травня. УНІАН. Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН закликає лідерів Євросоюзу спільно вирішувати проблему довкола транзиту російського газу територією України.

Про це сказано в заяві, оприлюдненій на офіційному сайті прем`єра РФ.

«Назріваюча проблема довкола українського транзиту винятково серйозна і торкається не тільки Росії і України. Вона стосується переважної більшості європейських країн, і вирішувати її необхідно спільно, загальними зусиллями, з повним розумінням відповідальності», – йдеться у заяві В.ПУТІНА.

Російський прем`єр висловив стурбованість можливими проблемами, які можуть виникнути у України з виконанням чергового платежу за російський природний газ, що постачається для внутрішнього споживання і закачування у підземні сховища, який має бути здійснений 7 червня 2009 року. Це, на його думку, збільшує «ризик нових збоїв у транзиті російського газу європейським споживачам».

У зв`язку з цим В.ПУТІН повідомив, що РФ інформувала своїх європейських партнерів про стан справ, що складається. Зокрема, були направлені послання Президенту Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ, Президенту Чехії Вацлаву КЛАУСУ і прем`єр-міністру Швеції Фредеріку РЕЙНФЕЛЬДТУ. Крім того В.ПУТІН нагадав, що сьогодні обговорив тему поставок газу через Україну і можливі шляхи вирішення проблеми у телефонній розмові з Ж.БАРРОЗУ.

«Судячи з реакції європейських лідерів, Євросоюз не в змозі надати Україні необхідної фінансової допомоги. При цьому звучали посилання на гостру економічну кризу, а також на внутрішні правила і процедури ЄС», – йдеться в заяві.

За словами В.ПУТІНА, ситуація, що складається, може створити загрозу для енергетичної безпеки Європи, тому РФ готова «узяти на себе частину відповідальності і фінансових зобов`язань по врегулюванню проблеми».

«Разом з тим, Російська Федерація не має наміру самотужки нести тягар субсидування української економіки. Розраховуємо, що наша стурбованість буде почута і найсерйознішим чином опрацьована на засіданні Європейської Ради, яке має відбутися 18-19 червня ц.р.», – заявив В.ПУТІН.

Він також відзначив, що уряд України поінформований про суть пропозицій Росії європейським партнерам.

Як повідомляв УНІАН, В.ПУТІН і Ж.БАРРОЗУ провели телефонну розмову щодо ситуації з поставками російського газу в ЄС через Україну. Розповідаючи про зміст розмови, Ж.БАРРОЗУ заявив, що ЄС поки не може допомогти Україні фінансово в оплаті за газ.

“Це дуже складно з нашим нинішнім європейським бюджетом допомогти Україні”, - додав він.

У той же час, Ж.БАРРОЗУ повідомив, що подякував В.ПУТІНУ за інформацію, яка, на його думку, дає можливість запобігти можливій кризі.

“Я пообіцяв торкнутися цього питання на зустрічі з лідерами країн-членів ЄС з тим, щоб зрозуміти, що ми можемо зробити на цьому етапі”, – зазначив Президент Єврокомісії.