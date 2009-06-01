Air France відкрила гарячу лінію для родичів загиблих

Київ. 1 червня. УНІАН. Авіакомпанія Air France відкрила “гарячу” телефонну лінію для рідних і близьких пасажирів зниклого сьогодні літака Аеробус А 330-200.

Про це повідомляється у офіційному комюніке, розповсюдженому авіакомпанією.

“Air France із жалем повідомляє про зникнення літака, що здійснював рейс AF 447 за маршрутом Ріо-де-Жанейро-Париж”, - заявив генеральний директор Air France П’єр-Енрі ЖУРЖЕОН.

В авіакомпанії наголосили, що одразу після зникнення літака доклали усіх зусиль для встановлення з ним контакту і пошуку. Зокрема, для цього були задіяні можливості цивільного авіаконтролю Бразилії, Іспанії Франції та африканських країн. Також для виявлення літака застосовували технічні засоби французьких збройних сил, але ці заходи не дали результатів.

“Air France поділяє почуття рідних і близьких пасажирів зниклого літака та створює для них спеціальну “гарячу” телефонну лінію, за номерами якої можна отримувати оперативну інформацію щодо інциденту”, - йдеться у комюніке.

Авіакомпанія також повідомила, що у паризькому аеропорті ім. Шарля де Голя для родичів пасажирів літака спеціально зарезервовані місця, де вони можуть перебувати.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку над Атлантикою зник літак Аеробус А 330-200 із 216 пасажирами на борту, що здійснював переліт «Ріо-де-Жанейро-Париж».

Літак долав грозову зону з сильною турбулентністю. О 5.14 за київським часом було отримано автоматичне повідомлення, яке свідчило про поломку в електричній системі літака.