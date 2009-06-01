Порожні ПСГ України можуть ускладнити транзит газу в Європу

Київ. 1 червня. УНІАН. Офіційний представник ВАТ ”Газпром” Сергій КУПРІЯНОВ заявляє, що незаповнення підземних сховищ газу (ПГС) України може ускладнити процес транспортування російського газу до Європи.

Як передає РІА «Новости», про це він сказав в інтерв`ю Russia Today.

”Безумовно, ми теж вкрай стурбовані цією ситуацією і, власне, те, чим ми займаємося зараз, - намагаємося передати цю заклопотаність і нашим колегам в Європі. Оскільки, якщо зараз, в літній період, підземні сховища в Україні не будуть належним чином заповнені, то нашим українським колегам буде вкрай складно виконати свої зобов`язання щодо транспортування газу”, - сказав він.

С.КУПРІЯНОВ зазначив, що контракти, підписані в січні, передбачають регулярні платежі за кожен попередній місяць до сьомого числа наступного місяця.

”При цьому ті об`єми, які українська компанія зараз купує у ”Газпрому”, тільки частина з них безпосередньо направляється для продажу споживачам, а інші повинні направлятися в підземні сховища, і ці об`єми споживачі оплатять лише пізніше. Як покрити ось цей розрив - це те питання, яким ми зараз займаємося”, - сказав він.

За словами С.КУПРІЯНОВА, представники російського уряду зараз контактують з керівництвом Європейського Союзу, щоб визначити, яким міг би бути механізм спільного інвестування у вирішення фінансових проблем ”Нафтогазу України”. При цьому він підкреслив, що ”Газпром” вже пішов максимально назустріч Україні. Російський газовий холдинг повністю сплатив весь об`єм транзиту за поточний рік, а також не застосовує штрафні санкції за те, що об`єми газу, які споживає Україна, значно менші, ніж записано в контрактах, зазначив С.КУПРІЯНОВ.

Він повідомив, що в даний час обговорюється питання взаємодії з європейськими країнами щодо рішенням проблеми з оплатою Україною поставок газу.

”Це якраз те питання, яке зараз обговорюється. Ми хочемо донести до наших європейських партнерів той факт, що, не дивлячись на те, що у нас є тверді зобов`язання з боку ”Нафтогазу” забезпечити транзит наступною зимою, для того, щоб вони фізично могли це зробити, зараз вони повинні закачати газ в сховища. І мабуть, ми повинні спільно допомогти їм це зробити”, - сказав він.