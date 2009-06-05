ПАРЄ може відновити статус спеціального гостя для Білорусі

Брюссель. 5 червня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) на своїй сесії у червні може відновити статус спеціального гостя для Білорусі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив Генеральний директор Генерального директорату з політичних справ та демократії Жан-Луї ЛОРАНС.

“Крок, якій має бути підтверджений ПАРЄ у червні – поновлення статусу спеціального гостя для Білорусі, але на досить жорстких умовах: на рік з переглядом цього статусу через рік”, - сказав він.

При цьому, Ж.Л.ДОРАНС зазначив, що оскільки в білоруському парламенті на сьогодні опозиція не представлена, то одночасно Рада Європи направить запрошення і представникам опозиції, які, хоч і не в такому самому статусі, як делегація парламенту, але зможуть брати участь у засіданнях ПАРЄ і виступати.

“Звичайно, якщо будуть створюватися якісь складнощі для представників опозиції, це відобразиться і на співробітництві з делегацією парламенту”, - зазначив Генеральний директор.

Він звернув увагу на те, що Білорусь є однією з двох “відсутніх частин” на карті Ради Європи, яка охоплює собою території від середини Атлантики до Тихого океану.

“В останні часи білоруська влада продемонструвала певні помірні сигнали руху в напрямку до демократизації”, - сказав Ж.Л.ЛОРАНС.

Як повідомляв УНІАН, чергова сесія ПАРЄ відбудеться 22-26 червня в Страсбурзі.

Білорусь отримала статус спеціального гостя ПАРЄ у 1993 році, однак після референдуму 1996 року, якій розширив повноваження Президента і звузив повноваження парламенту, Білорусь була позбавлена цього статусу.