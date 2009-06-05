Шредер прогнозує завершення кризи не раніше 2011 року

Санкт-Петербург. 5 червня. УНІАН. Колишній канцлер Німеччини Герхард ШРЕДЕР прогнозує закінчення світової кризи не раніше 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Петербурзького економічного форуму.

«Ті, хто кажуть, що світова фінансова криза закінчиться 2010 року, не мають рації. У кращому разі ми почнемо виходити зі світової кризи 2011 року. У другій половині 2010 року можна буде лише спостерігати за пожвавленням на світовому ринку праці», - сказав Г.ШРЕДЕР.