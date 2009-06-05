”Нафтогаз” розрахується з ”Газпромом” за годину

Київ. 5 червня. УНІАН. Упродовж години травневий платіж за спожитий Україною газ буде переказано ВАТ «Газпром» за рахунок емісії в розмірі 3,8 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні на засіданні Ради національної безпеки й оборони України .

За його словами, фінансова ситуація в НАК «Нафтогаз України» вкрай критична. «Ситуація критична, відверто скажу, і ніколи ще вона такою не була», – сказав Президент.

За даними Президента, газові борги України за травень становлять 157 млн. дол. за спожитий газ і майже 500 млн. дол. – за газ, закачаний до підземних газових сховищ. «У мене не було іншого вибору, крім як того, щоб схилити сьогодні рішення на емісію ресурсів, і за годину платіж «Газпрому» Росії в сумі 3,8 млрд. грн. буде здійснено. Але я хотів, аби всі знали ціну таких рішень», – сказав Президент.

Також В.ЮЩЕНКО повідомив, що сьогодні перед засіданням РНБО провів нараду з головою НАК «Нафтогаз України» Олегом ДУБИНОЮ і головою Національного банку України Володимиром СТЕЛЬМАХОМ.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня Уповноважений Президента України з питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ заявив, що станом на вечір середи, 3 червня, НАК «Нафтогаз України» акумулював 20% коштів, необхідних для розрахунків з ВАТ «Газпром» за природний газ, імпортований у травні поточного року.

19 січня ВАТ 2009 року «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали довгострокові контракти на постачання газу українським споживачам. Термін дії контрактів – з 2009 по 2019 рік включно.

Контрактом на постачання газу передбачені заходи з підвищення платіжної дисципліни НАК «Нафтогаз України». Зокрема, якщо «Нафтогаз» до 7 числа (включно) місяця, наступного за місяцем постачання, не сплатить, або не в повному обсягу сплатить за постачання газу, сторони на весь термін дії контракту, що залишився, переходять на передоплатну систему розрахунків.

Досі Україна вчасно і в повному обсягу розраховувалась з «Газпромом» за поставлений газ.