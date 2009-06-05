Баррозу пропонує обговорити газове питання на самміті ЄС

Брюссель. 5 червня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозеф БАРРОЗУ звернувся з листом до прем’єр-міністра головуючої в ЄС Чехії Яна ФІШЕРА розглянути питання енергетичної безпеки Європи на засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 18-19 червня.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив представник Єврокомісії Амадеу АЛЬТАФАЙ ТАРДІО.

“Президент Єврокомісії направив листа прем’єр-міністру Чехії з пропозицією внести це питання до порядку денного засідання Європейської Ради”, - сказав він.

За його словами, Президент Єврокомісії запропонував обговорити питання енергетичної безпеки з урахуванням ситуації щодо постачання російського газу до України. Водночас, за його словами, в пропозиціях не йдеться про надання кредиту Україні на оплату газу.

Представник Єврокомісії нагадав, що наступного тижня до Києва та Москви будуть направлені технічні місії для вивчення ситуації на місці.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з 26 травня власті Росії та керівники “Газпрому” заявляють про неспроможність України заплатити за спожитий у травні газ, що може призвести до припинення постачання газу в Європу вже у червні-наприкінці липня.

29 травня прем’єр-міністтр Росії Володимир ПУТІН провів телефонну розмову з Президентом Єврокомісії, запропонувавши надати Україні кредит в 5 млрд. дол. для оплати спожитого газу. Водночас, Ж.БАРРОЗУ заявив журналістам, що таких грошей в бюджеті ЄС не має. Президент Єврокомісії також пообіцяв запропонувати обговорення ситуації на самміті ЄС.