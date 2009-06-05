У Єврокомісії немає ніяких ознак неспроможності України платити за газ

Брюссель. 5 червня. УНІАН. В Єврокомісії наголошують, що не має ніяких ознак того, що Україна не зможе вчасно заплатити за газ.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив представник Єврокомісії Амадеу АЛЬТАФАЙ ТАРДІО.

“Ми поки не маємо ніяких ознак того, що Україна не зможе заплатити за газ. За контрактом, Україна має заплатити до 7-го числа, сьогодні 5-е. Треба дати час Україні для того, щоб заплатити за газ”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня комісар ЄС з питань торгівлі Кетрін ЕШТОН також заявила про відсутність у неї інформації щодо того, що Україна не зможе розрахуватися за отриманий у травні газ.

Починаючи з 26 травня власті Росії та керівники “Газпрому” заявляють про неспроможність України заплатити за спожитий у травні газ, що може призвести до припинення постачання газу в Європу вже у червні-наприкінці липня.