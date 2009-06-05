ЄК просить Нідерланди пояснити, як результати виборів потрапили в ЗМІ

Брюссель. 5 червня. УНІАН. Єврокомісія вивчить, яким чином дані про результати виборів до Європарламенту в Нідерландах стали публічними.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Амадею АЛЬТАФАЙ ТАРДІО.

“Ми попросили роз’яснень у влади Нідерландів щодо того, що відбулося вчора ввечері і на базі відповіді ми будемо вирішувати, чи було порушення законодавства ЄС”, - сказав він.

Представник Єврокомісії нагадав, що відповідно до європейського законодавства, заборонено оприлюднювати чи передавати ЗМІ та аналітичним центрам будь-яку інформацію про результати виборів до їх завершення по всій Європі, тобто до 22-00 7-го червня.

Публікування результатів наприкінці всього голосування, “Це, по-перше підкреслює європейський характер виборів, а по-друге не дає можливості вплинути на думку виборців, які ще не брали участі в голосуванні”, - зазначив представник Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голландські ЗМІ оприлюднили інформацію про попередні результати виборів, які відбулися в Нідерландах 4 червня. Згідно з цими результатами, перше місце посіла Християнсько-демократична партія Яна Пітера БАЛКЕНЕНДЕ, яка отримала 5 місць в Європарламенті, а на друге несподівано вийшла ультраправа Партія за свободу, яка отримала 4 місця в Європарламенту.

Вибори до Європарламенту проходять з 4 по 7 червня. Загалом, 375 млн. європейців мають обрати 736 депутатів парламенту терміном на 5 років.