Дубина заявляє, що чутки про жахливий стан ”Нафтогазу” - лише чутки

Брюссель. 5 червня. УНІАН. Голова правління НАК “Нафтогаз України” Олег ДУБИНА заявляє, що чутки про жахливе становище “Нафтогазу” залишаються чутками.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у Представництві України при ЄС з посиланням на повідомлення “Нафтогазу України”.

“Я хочу сказати ще раз: всі чутки про жахливе становище компанії є нічим іншим, ніж чутками”, - цитуються у повідомленні слова О.ДУБИНИ.

Голова правління “Нафтогазу” зазначив, що світова економічна криза зруйнувала економіки країн, великих корпорацій та домашні бюджети звичайних людей.

“НАК “Нафтогаз України” також має певні складнощі в своїй роботі. Але компанія робить все можливе для подолання перешкод та виконання своїх статутних завдань, відповідно до законодавства”, - зазначив О.ДУБИНА.

В повідомленні зазначається, що у травні Україна отримала від “Газпрому” 2,376 млрд. кубометрів газу, з них 1 млрд. для закачки у підземні сховища газу, на загальну суму в 646,8 млн. дол.

“Нафтогаз” здійснює всіх необхідних зусиль для виконання своїх зобов’язань та заплатить “Газпрому” вчасно”, - наголосив О.ДУБИНА.

У повідомленні також зазначається, що на сьогодні в підземних сховищах газу України знаходиться більше 19 млрд. кубометрів газу, чого має вистачити для забезпечення транзиту газу до країн ЄС під час опалювального сезону.