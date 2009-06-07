За годину явка виборців на виборах до Європарламенту дещо зросла

Брюссель. 7 червня. УНІАН. За попередніми даними, за останню годину голосування на виборах до Європарламенту явка виборців дещо зросла.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, за даними прес-служби Європарламенту, станом на 21-49 за середньоєвропейським часом, явка виборців становила 43,24%.

Таким чином, на нинішніх виборах явка виборців буде найнижчою за всі роки виборів до Європарламенту, починаючи з 1979 року (голосували жителі 9 країн-членів ЄС), коли явка становила 61,99% виборців.

На останніх виборах в 2004 році (голосували виборці 25 країн-членів ЄС) явка становила 45,47% виборців.

Серед країн, дані з яких відомі, найбільша явка виборців зафіксована в Бельгії та Люксембургу, де вибори є обов’язковими – по 91%. Найнижча явка у Литві – 15,68%.

Водночас, поки немає інформації щодо явки виборців в 9 країнах: Ірландії, Греції, Іспанії, Італії, Угорщині, Польщі, Португалії, Швеції, Великобританії.

Як повідомляв УНІАН, вибори до Європарламенту розпочалися 4 червня голосуванням в Нідерландах та Великобританії. Загалом, у виборах могли взяти участь близько 325 млн. виборців, які мали обрати 736 депутатів Європарламенту.