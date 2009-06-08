Соціалісти погіршили результат на виборах до Європарламенту

Брюссель. 8 червня. УНІАН. За попередніми даними, соціалістичні партії значно погіршили свій результат на виборах до Європарламенту.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Європарламенту.

Згідно з попередніми результатами, станом на 22-47 за середньоєвропейським часом в новому парламенті представники соціалістичних партій матимуть 155-165 місць з 736-ти проти 217-ти місць з 785-ти в попередньому складі парламенту.

Представники партій, що входять до групи народних партій практично не змінили свій результат і отримають 263-273 місця проти 288 в попередньому складі парламенту.

Представники ліберальних партій отримають 78-84 місця проти 100 місць в попередньому складі, представники “зелених” – 52-56 місць проти 43-х, представники партій групи “Союз за Європу націй” отримають 33-37 місць проти 44-х, представники об’єднаних лівих – 33-37 місць проти 41-го, представники групи “Незалежність/Демократія” – 15-19 місць проти 22-х, представники інших партій – 83-89 місць.

Згідно з правилами діяльності Європарламенту, для формування групи потрібно не менші, ніж 25 депутатів.

Станом на 22-47 також ще дещо зросла явка виборців – до 43,39%.

Як повідомляв УНІАН, вибори до Європарламенту розпочалися 4 червня голосуванням в Нідерландах та Великобританії. Загалом, у виборах могли взяти участь близько 325 млн. виборців, які мали обрати 736 депутатів Європарламенту.