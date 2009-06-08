Партія Саркозі лідирує на виборах до Європарламенту у Франції

Брюссель. 8 червня. УНІАН. За попередніми даними, на виборах до Європарламенту у Франції з великим відривом лідирує партія Президента Ніколя САРКОЗІ “Союз за народний рух”.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Європарламенту.

Згідно з попередніми результатами, партія Н.САРКОЗІ, що входить до групи народних партій, отримає 30 місць в новому складі Європарламенту проти 17-ти у попередньому складі.

Водночас, суттєво здали свої позиції французькі соціалісти: вони отримають лише 14 місць проти 31-го в нинішньому складі.

Крім того, до Європарламенту пройдуть французькі “зелені” – 14 місць, представники лібералів – партія “Демократичний рух” – 6 місць, представники об’єднаних лівих – 4 місця, представники ультраправого Національного фронту – 3 місця, а також один представник партії Libertas, заснованої в Європі ірландським противником Лісабонської угоди Декланом ГЕНЛІ.

Явка виборців у Франції становила 40,48%.