”Народники” лідирують на виборах до Європарламенту

Брюссель. 8 червня. УНІАН. За попередніми даними, група народних партій отримає більше третини місць в Європарламенті.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Європарламенту.

За даними станом на 1-05 за середньоєвропейським часом, представники партій, що входять до групи “народників” отримають майже 36% голосів, або 267 місць з 736-ти.

На другому місці з великим відривом залишаються соціалісти – 159 місць, 81-е місце отримають представники партій, що входять до групи ліберальних, 54 – “зелені”, 35 – групи “Союз за Європу націй”, 34 – об’єднаних лівих, 18 – групи “Незалежність/Демократія”, 88 – представники інших політичних сил.

Явка виборців станом на 1-15 за середньоєвропейським часом становила 43,55%.