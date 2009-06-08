Партія Берлусконі попереду на виборах до Європарламенту в Італії

Брюссель. 8 червня. УНІАН. В Італії на виборах до Європарламенту перемагає партія чинного прем’єр-міністра країни Сільвіо БЕРЛУСКОНІ “Народ свободи”.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Європарламенту.

Станом на 1-05 за середньоєвропейським часом, партія С.БЕРЛУСКОНІ отримала 35% голосів виборців і 29 місць в Європарламенті з 72-х місць для Італії. На другому місці – лівоцентрична Демократична партія Італії, яка отримала 27,2% голосів виборців, або 23 місця в Європарламенті. Третє місце у націоналістичної “Ліги Півночі”, яка отримала 9,6% голосів виборців, або 8 місць в Європарламенті. До Європарламенту також пройшли Союз християнських демократів та демократичних центристів, які отримали 5 місць та 6,3% голосів виборців, і італійський ліберали: 7 місць, 7,9% підтримки.

Явка на виборах в Італії становила 67%.