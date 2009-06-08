Консерватори попереду на виборах до Європарламенту

Брюссель. 8 червня. УНІАН. Консервативні народні партії отримали більшість голосів на виборах до Європарламенту.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Європарламенту.

За попередніми даними станом на 3-07 за середньоєвропейським часом представники партій, що входять до групи “народників” отримують майже 36% голосів, або 267 місць з 736-ти.

На другому місці з великим відривом залишаються соціалісти – 159 місць, 81-е місце отримають представники партій, що входять до групи ліберальних, 51 – “зелені”, 35 – групи “Союз за Європу націй”, 33 – об’єднаних лівих, 20 – групи “Незалежність/Демократія”, 90 – представники інших політичних сил.

Явка виборців станом на 3-07 становила 43,09%.

“Народні” партії перемогли на виборах в основних країнах-членах ЄС. Так, у Франції з великим відривом лідирує партія Президента Ніколя САРКОЗІ “Союз за народний рух”.

Згідно з попередніми результатами, партія Н.САРКОЗІ отримає 30 місць в новому складі Європарламенту проти 17-ти у попередньому складі. Водночас, суттєво здали свої позиції французькі соціалісти: вони отримають лише 14 місць проти 31-го в нинішньому складі.

Крім того, до Європарламенту пройдуть французькі “зелені” – 14 місць, представники лібералів – партія “Демократичний рух” – 6 місць, представники об’єднаних лівих – 4 місця, представники ультраправого Національного фронту – 3 місця (проти 7 в нинішньому складі), а також один представник партії Libertas, заснованої в Європі ірландським противником Лісабонської угоди Декланом ГЕНЛІ.

Явка виборців у Франції становила 40,48%.

В Італії на виборах до Європарламенту перемагає партія чинного прем’єр-міністра країни Сільвіо БЕРЛУСКОНІ “Народ свободи”.

Станом на 3-07 за середньоєвропейським часом, партія С.БЕРЛУСКОНІ отримала 34,7% голосів виборців і 29 місць в Європарламенті з 72-х місць для Італії. На другому місці – лівоцентрична Демократична партія Італії, яка отримала 26,3% голосів виборців, або 22 місця в Європарламенті. Третє місце у націоналістичної “Ліги Півночі”, яка отримала 9,5% голосів виборців, або 8 місць в Європарламенті. До Європарламенту також пройшли Союз християнських демократів та демократичних центристів, які отримали 6 місць та 6,6% голосів виборців, і італійський ліберали: 7 місць, 8,0% підтримки.

Явка на виборах в Італії становила 66,46%.

У Польщі на виборах до Європарламенту лідирує партія прем’єр-міністра Дональда ТУСКА “Громадянська платформа”.

Станом на 3-07 за середньоєвропейським часом, партія прем’єра отримала 45,2% голосів виборців і отримає 24 місця в Європарламенті з 50-ти. Консервативна партія Ярослава КАЧИНСЬКОГО “Право і справедливість” посідає друге місце, отримавши 29,5% голосів виборців і 16 місць в Європарламенті. Польські ліві отримали 12% голосів виборців і 6 місць в Європарламенті. Ще 4 місця отримає Польська народна партія, яка разом з “Громадянською платформою” входить до групи народних партій. Її підтримка становила 7,9% виборців.

Загальна явка виборців у Польщі становила лише 27,4% - один з найнижчих показників в Європі.

У Німеччині лідирує партія канцлера Ангели МЕРКЕЛЬ Християнсько-демократичний союз, яка отримала 30,7% голосів виборців і 34 місця в Європарламенті з 99-ти місць Німеччини. На другому місці Соціально-демократична партія Німеччини, що отримала 20,8% голосів виборців, або 23 місця в Європарламенті. Крім того, до Європарламенту пройшли “зелені” – 12,1% голосів, або 14 місць, Вільна демократична партія – 11% голосів, або 12 місць, Ліва партія – 7,5% голосів, або 8 місць та Християнсько-соціальний союз – 7,2% голосів, або 8 місць.

Явка виборців в Німеччині становила 43,3% голосів.