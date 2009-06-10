ЄК оштрафувала бельгійську Electrabel на 20 млн. євро

Брюссель. 10 червня. УНІАН. Єврокомісія оштрафувала бельгійську енергетичну компанію Electrabel на 20 млн. євро за порушення правил злиття.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Джон ТОДД.

За його словами, штраф накладено через те, що компанія Electrabel не попередила Єврокомісія про наміри придбати енергетичну компанію Compagnie Nationale du Rhone.

“Компанія повідомила нам про придбання лише через 4 роки. Ми вважаємо це дуже суттєвим порушенням антимонопольного законодавства”, - сказав представник Єврокомісії.

За його словами, Electrabel де-факто отримала контроль над французькою компанією в 2003 році, однак звернулася до Єврокомісії з проханням надати дозвіл на злиття лише 26 березня 2008 року.

Дж.ТОДД також зазначив, що сума штрафу пояснюється тим, що бельгійська компанія здійснила грубе порушення європейського антимонопольного законодавства, яке передбачає отримання дозволу на злиття перед придбанням компаній.