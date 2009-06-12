Міністри ЄС схвалять декларацію про Гуантанамо

Брюссель. 12 червня. УНІАН. Міністри закордонних справ ЄС планують схвалити спільну з США декларацію про закриття Гуантанамо.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив представник чеського президентства в ЄС.

“Декларація передбачає, зокрема, механізм обміну інформацією між країнами-членами щодо колишніх в’язнів, які будуть розселені в ЄС”, - сказав співрозмовник агентства.

За словами чиновника, у декларації також міститиметься привітання відданості адміністрації США закрити Гуантанамо та підкреслюватиметься готовність Євросоюзу сприяти розселенню колишніх в’язнів цієї в’язниці.

При цьому, США у цьому документі беруть на себе зобов’язання надати країнам-членам ЄС всю наявну інформацію щодо колишніх в’язнів Гуантанамо, які переважно, утримувалися за підозрою у терористичній діяльності.