ЄК скептична щодо намірів Microsoft постачати Windows без браузера

Брюссель. 12 червня. УНІАН. Єврокомісія скептично сприймає намір Microsoft постачати в ЄС Windows7 без будь-якого браузеру.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві Єврокомісії, розповсюдженій пізно вночі 11 червня.

У заяві зазначається, що найближчим часом Комісія планує дати висновок щодо антимонопольної справи проти Microsoft відносно обов’язкового постачання браузеру Internet Explorer разом з Windows, що триває з 1996 року, а також запропонує можливі заходи для припинення поведінки, яка може кваліфікуватися, як зловживання монопольним становищем на ринку.

“Серед потенційних заходів для виправлення ситуації, якщо Комісія вирішить, що Microsoft зловживала становищем на ринку, Комісія може запропонувати надання споживачам вибору браузерів, а не постачання Windows взагалі без браузеру”, - зазначається у заяві Єврокомісії, яка була зроблена у відповідь на заяву Microsoft про намір вилучити Internet Explorer з комплекту поставки Windows на територію Європейської економічної зони.

Єврокомісія надіслала лист протесту компанії Microsoft 15 січня 2009 року щодо постачання операційної системи Windows з обов’язковим включенням до неї Інтернет-браузеру Internet Explorer. Microsoft відповів на лист 28 квітня 2009 року.

Лист протесту є формальним кроком у провадженні антимонопольного розслідування.