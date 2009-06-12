У квітні промвиробництво в ЄС продовжувало знижуватися

Брюссель. 12 червня. УНІАН. У квітні 2009 року промислове виробництво у країнах зони євро знизилось на 1,9% порівняно із березнем 2009 року, в ЄС-27 – на 0,9%.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Порівняно з квітнем 2008 року у квітні 2009 року промислове виробництво знизилось на 21,6% в зоні євро та на 19,4% в ЄС-27.

У квітні 2009 року порівняно з березнем 2009 року виробництво в енергетичному секторі знизилося на 1,1% в єврозоні та на 0,2% в ЄС-27. Виробництво в сфері напівфабрикатів знизилось на 1,7% в зоні євро та на 0,8% в ЄС-27, товарів нетривалого використання – на 0,7% в зоні євро та на 0,2% - в ЄС-27. Виробництво в сфері капітальних товарів знизилось на 2,7% в єврозоні та на 1,4% в ЄС-27. Виробництво в сфері товарів тривалого використання знизилось на 0,8% в єврозоні та на 0,3% в ЄС-27.

У квітні, за наявними даними, найбільше зростання промислового виробництва порівняно із березнем зареєстровано в Латвії (4,8%), Іспанії (2,0%) та Італії (1,1%).

Найбільше зниження продемонстрували Словенія (-3,8%), Фінляндія (-3,4%) та Естонія (-2,8%).

У квітні 2009 року порівняно з квітнем 2008 року виробництво в енергетичному секторі знизилось на 12,3% в єврозоні та на 9,6% в ЄС-27. Виробництво в сфері напівфабрикатів знизилось на 27,1% в єврозоні та на 25,6% в ЄС-27, виробництво в сфері товарів нетривалого використання знизилось на 6,5% в єврозоні та на 4,4% - в ЄС-27, виробництво в сфері капітальних товарів знизилось на 26,7% в єврозоні та на 25,1% в ЄС-27. Виробництво в сфері товарів тривалого використання знизилось на 22,4% в єврозоні та на 20,0% в ЄС-27.

У квітні 2009 року, за наявними даними, промислове виробництво знизилося порівняно із квітнем-2008 в усіх країнах-членах.

Найбільше зниження зареєстровано в Естонії (-33,7%), Словенії (-24,9%), Литві (-24,5%) та Італії (-24,2%).

У березні 2009 року, за уточненими даними, промислове виробництво знизилося на 1,4% в зоні євро та на 1,3% в ЄС-27 порівняно із лютим-2009.

З 1 січня 2009 року, до зони євро належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.