Ющенко вимагає жорсткого контролю за видачею віз країнами ЄС
Доручення надане МЗС
Київ. 12 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Міністерству закордонних справ та дипломатичним установам жорсткіше контролювати виконання країнами-членами Європейського Союзу домовленостей щодо спрощення візового режиму з Україною.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на нараді, присвяченій міграційно-візовій сфері відносин між Україною та ЄС.
В.ЮЩЕНКО підкреслив, що після підписання угоди з ЄС про спрощення візового режиму, намітилось багато позитивних тенденцій. Зокрема, у 2008 році на 25% збільшилась видача шенгенських віз українським громадянам, 50% шенгенських віз видавалися безкоштовно. Також В.ЮЩЕНКО зазначив, що спостерігається збільшення кількості видачі багаторазових віз, вдвічі знизилась кількість відмов.
Водночас він підкреслив, що виникає одна проблема на тисячу, і вся грана картина змінюється в негативний бік. Президент зауважив, що хоча за останні два роки вдалось знизити з 10-12% до 5-6% кількість відмов у видачі шенгенських віз для українських громадян, все одно залишається велика проблема.
«За цими п’ятьма відсотками стоять десятки тисяч людей, це десятки тисяч невирішених питань. Я адресую це дипломатам, консульським установам, Міністерству закордонних справ – ця статистика має нас турбувати, 5% відмов для громадян України – це не те, що відповідає рівню наших домовленостей з ЄС», - сказав В.ЮЩЕНКО, зауваживши, що це неадекватна взаємна візова політика.
«Поки я не можу бути задоволений характером міграційної і візової політики, яку ми досягли з країнами ЄС, ми маємо над чим працювати», - наголосив Президент.
Він зауважив, що дуже часто деякі посольства європейських країн вимагають від українців документи, не передбачені домовленостями про спрощення візового режиму тощо.
В.ЮЩЕНКО звернувся до МЗС з вимогою прискіпливіше моніторити ситуацію і не допускати випадків дискримінації українських громадян.
Він також нагадав, що 6 червня направив президентові Єврокомісії листа, в якому серед іншого міститься перелік країн-членів ЄС, на роботу посольств яких скаржаться українські громадяни. Ці скарги стосуються зволікання з розглядом заявок на видачу віз, невмотивованих відмов, а іноді й про приниження честі та гідності.
В.ЮЩЕНКО попросив українських дипломатів ретельно дослідити реакцію країн, про які йде мова в листі.
«Ми повинні мати блискавичну адекватну реакцію на дискримінаційні дії проти наших громадян», - сказав Президент, зауваживши, що для нього є принизливим те, що українських громадян називають повіями, чи те, що всесвітньо відомого спортсмена називають контрабандистом.
Він попросив передати українським дипломатам, що їх завданням №1 має бути захист прав українських громадян. Для цього необхідно стежити і добиватися того, щоб інша сторона угоди – ЄС – дотримувалась її, підкреслив глава держави.
Крім того, В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що Україна успішно завершить нещодавно розпочатий діалог щодо встановлення безвізового режиму з ЄС.