Єврокомісія хоче обговорити з Тимошенко політичну ситуацію

Брюссель. 12 червня. УНІАН. Єврокомісія хоче обговорити з українським прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО політичну ситуацію в країні під час засідання Ради співробітництва ЄС-Україна, яке відбудеться 16 червня у Люксембургу.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив чиновник Єврокомісії.

“Є, звичайно, питання, які виникли останнім часом, зокрема, йдеться про політичну ситуацію в Україні на фоні підготовки до виборів, про економічну ситуацію”, - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, в ході засідання також планується оглянути стан двосторонніх відносин, питання розвитку візового діалогу тощо.

“Ніяких документів підписувати не планується”, - сказав співрозмовник агентства.

Представник Єврокомісії також зазначив, що питання співпраці в області енергетики не розглядатимуться на засіданні Ради співробітництва, оскільки сьогодні експерти представляють свою доповідь про стан безпеки постачання газу за підсумками візитів до Києва та Москви на початку цього тижня на засіданні Ради міністрів з питань енергетики. Питання енергетичної безпеки також обговорюватиметься на засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 18-19 червня.