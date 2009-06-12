Ющенко хоче жорсткого контролю за видачею віз країнами ЄС

Київ. 12 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Міністерству закордонних справ та дипломатичним установам жорсткіше контролювати виконання країнами-членами Європейського Союзу домовленостей щодо спрощення візового режиму з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на нараді, присвяченій міграційно-візовій сфері відносин між Україною та ЄС.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що після підписання угоди з ЄС про спрощення візового режиму, намітилось багато позитивних тенденцій. Зокрема, у 2008 році на 25% збільшилась видача шенгенських віз українським громадянам, 50% шенгенських віз видавалися безкоштовно. Також В.ЮЩЕНКО зазначив, що спостерігається збільшення кількості видачі багаторазових віз, вдвічі знизилась кількість відмов.

Водночас він підкреслив, що виникає одна проблема на тисячу, і вся гарна картина змінюється в негативний бік. Президент зауважив, що хоча за останні два роки вдалось знизити з 10-12% до 5-6% кількість відмов у видачі шенгенських віз для українських громадян, все одно залишається велика проблема.

«За цими п’ятьма відсотками стоять десятки тисяч людей, це десятки тисяч невирішених питань. Я адресую це дипломатам, консульським установам, Міністерству закордонних справ – ця статистика має нас турбувати, 5% відмов для громадян України – це не те, що відповідає рівню наших домовленостей з ЄС», - сказав В.ЮЩЕНКО, зауваживши, що це неадекватна взаємна візова політика.

«Поки я не можу бути задоволений характером міграційної і візової політики, яку ми досягли з країнами ЄС, ми маємо над чим працювати», - наголосив Президент.

Він зауважив, що дуже часто деякі посольства європейських країн вимагають від українців документи, не передбачені домовленостями про спрощення візового режиму тощо.

В.ЮЩЕНКО звернувся до МЗС з вимогою прискіпливіше моніторити ситуацію і не допускати випадків дискримінації українських громадян.

Він також нагадав, що 6 червня направив президентові Єврокомісії листа, в якому серед іншого міститься перелік країн-членів ЄС, на роботу посольств яких скаржаться українські громадяни. Ці скарги стосуються зволікання з розглядом заявок на видачу віз, невмотивованих відмов, а іноді й про приниження честі та гідності.

В.ЮЩЕНКО попросив українських дипломатів ретельно дослідити реакцію країн, про які йде мова в листі.

«Ми повинні мати блискавичну адекватну реакцію на дискримінаційні дії проти наших громадян», - сказав Президент, зауваживши, що для нього є принизливим те, що українських громадян називають повіями, чи те, що всесвітньо відомого спортсмена називають контрабандистом.

Він попросив передати українським дипломатам, що їх завданням №1 має бути захист прав українських громадян. Для цього необхідно стежити і добиватися того, щоб інша сторона угоди – ЄС – дотримувалась її, підкреслив глава держави.

Крім того, В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що Україна успішно завершить нещодавно розпочатий діалог щодо встановлення безвізового режиму з ЄС.