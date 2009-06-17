Україна прискорює вступ до Європейського космічного агентства

Київ. 17 червня. УНІАН. Почалося відпрацювання механізмів прискореного вступу України до Європейського космічного агентства. Про це заявив генеральний директор Національного космічного агентства України (НКАУ) Олександр ЗІНЧЕНКО за наслідками низки зустрічей і переговорів з провідними аерокосмічними агентствами та компаніями Європи й Канади під час роботи Міжнародного авіакосмічного салону в Ле Бурже.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НКАУ.

У повідомленні зазначено, що, зокрема, О.ЗІНЧЕНКО провів зустрічі з генеральним директором Європейського космічного агентства Жаном-Жаком ДОРДЕНОМ, головою Виконавчої ради Німецького аерокосмічного агентства (DLR) Йоханом-Дітріхом ВЕРНЕРОМ і генеральним директором Французького національного центру з питань дослідження космосу (CNES) Янніком д`ЕСКАТОЮ.

За наслідками зустрічей О.ЗІНЧЕНКО заявив, що почалося відпрацювання механізмів прискореного вступу України до Європейського космічного агентства. Також було озвучено напрями конкретної співпраці підприємств НКАУ з організаціями, підприємствами та фірмами Європи й узгоджено участь керівників європейських структур у міжнародній конференції ”Україна–Європа: співпраця у сфері космічної промисловості”, яка відбудеться в Києві восени 2009 року.

На авіакосмічному салоні в Ле Бурже підприємства Національного космічного агентства України представлені низкою нових експонатів, передусім повномасштабним макетом супутника дистанційного зондування Землі ”Січ-2”. Український космічний апарат ”Січ-2” створено в ДП ”КБ ”Південне” ім. М.К. ЯНГЕЛЯ і готується до запуску 2010 року.