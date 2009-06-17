Польща відкриє консульства у Вінниці та Севастополі

Київ. 17 червня. УНІАН. Польща цього року планує відкрити в Україні додатково ще два консульства – у Вінниці та Севастополі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав СІКОРСЬКИЙ на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Німеччини Франк-Вальтером ШТАЙНМАЙЄРОМ сьогодні у Києві.

«Ми і на далі підтримуємо свої плани відкрити ще цього року два консульства Польщі в Вінниці і Севастополі», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Польща мала намір відкрити цього року свої консульства у трьох українських містах - Вінниці, Севастополі та Івано-Франківську. Однак пізніше через кризу відмовилася від відкриття консульства в Івано-Франківську.

Довідка УНІАН. Нині в Україні працює п’ять консульств Польщі - у Києві, Луцьку, Львові, Харкові та Одесі.