Пьоттерінг підтримує збереження Баррозу Президентом ЄК

20:33, 18 червня 2009
Новини ЄС
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"Народники" мають право...

Брюссель. 18 червня. УНІАН. Президент Європарламенту Ханс-Герт ПЬОТТЕРІНГ вважає, що Жозе БАРРОЗУ мав би залишитися Президентом Єврокомісії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції на початку засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

“Я думаю, що ні в кого не викликає сумнівів, що група народних партій є найбільшою і відтак Ж.БАРРОЗУ, якій і до цього був головним претендентом на посаду, може залишитися на ній”, - сказав Президент Європарламенту.

Він зазначив, що 9 липня відбудеться засідання Конференції Президентів Європарламенту, до якої входитимуть голови всіх партійних груп новообраного парламенту, і на якому може бути схвалено рішення щодо внесення питання про обрання Президента Єврокомісії до порядку денної першої сесії.

Разом з тим Х.-Г.ПЬОТТЕРІНГ зазначив, що йому відомо, що на сьогодні ряд інших політичних груп виступає проти внесення цього питання до порядку денного першої сесії.

“Але ситуація може змінитися за ці кілька тижнів”, - сказав він.

Президент Європарламенту, повноваження якого добігають кінця, також висловив переконання в тому, що швидке обрання Президента Єврокомісії сприятиме стабільності, яка необхідна Європі в нинішні складні часи подолання економічної кризи.

Як повідомляв УНІАН, 4-7 червня в країнах ЄС відбулися вибори до Європарламенту, за підсумками яких представники народних партій отримали майже третину місць в парламенті – 265 з 736-ти.

9 червня чинний Президент Єврокомісії Ж.БАРРОЗУ заявив про готовність балотуватися на другий термін. Питання обрання нового Президента Єврокомісії буде також обговорюватися сьогодні на засіданні Європейської Ради.

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