Сорос надасть 100 млн. дол. допомоги країнам Центральної Європи

Брюссель. 18 червня. УНІАН. Відомий мільярдер та філантроп Джордж СОРОС надасть допомогу на 100 млн. дол. країнам Східної Європи, в тому числі Україні.

Про це він заявив в інтерв’ю британській “Financial Times”.

Гроші призначені для зменшення наслідків економічної кризи і надаватимуться неурядовим організаціям, які допомагатимуть найбіднішим верствам населення.

За словами мільярдера, гроші, переважним чином, будуть спрямовані в Україну, країни Балтії, Балкан, Балтії, частково Центральної Азії та Кавказу.

“Цей регіон зазнав спаду не через свої помилки, оскільки криза в основному розпочалася на заході, однак сталося так, що найбільше вона вразила центральну та східну Європу”, - заявив Дж.СОРОС.

У своєму інтерв’ю він також закликав Європейський Союз надавати більшу допомогу країнам регіону і не обмежуватися лише країнами-членами ЄС, але й підтримуватиме сусідів, зокрема, таких як Україна.