Баррозу бачить пріоритетами подолання кризи та кліматичні зміни

Брюссель. 19 червня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ, якій сьогодні отримав одностайну підтримку лідерів ЄС на другий 5-річний термін управління головним виконавчим органом ЄС, має намір після переобрання зосередити зусилля на подоланні економічної кризи та боротьбі з кліматичними змінами.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив в ніч з 18 на 19 червня на прес-конференції по завершенню першого дня засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

“Найбільш термінові пріоритети – економічна криза та боротьба з кліматичними змінами”, - сказав Ж.БАРРОЗУ.

Він зазначив, що дуже пишається тим, що в ці складні для Європи часи, його кандидатура була підтримана лідерами ЄС одностайно.

“Від різних членів політичної родини: від лівих до правих, включаючи центристів. Це демонструє, що можливо об’єднатися навколо спільних цінностей та принципів, і це – Європа”, - сказав Ж.БАРРОЗУ.

“Мої відчуття, що робота цієї Комісії була визнана”, - додав він.

Ж.БАРРОЗУ зазначив, що в своїй програмі, яку він представив на засіданні Європейської Ради, він висловився за те, що потрібно мати “більше Європи, а не менше Європи”.

“Більше Європи – це не більше влади та повноважень, але більше спільних проектів та співробітництва”, - пояснив чинний Президент Єврокомісії.

Він зазначив, що за час свого першого президентства він навчився дуже великій кількості речей і велику кількість речей волів би виправити.

“Я завжди сприймав критику, і був вдячним за критику”, - зазначив він, додавши при цьому, що має на увазі лише конструктивну критику, а не критиканство.

Відповідаючи на запитання щодо можливих складнощів при погодженні його кандидатури з Європарламентом, лідери окремих політичних груп якого вже заявили про те, що не підтримуватимуть кандидатуру Ж.БАРРОЗУ, кандидат висловив переконання в тому, що Європа має бути позапартійним проектом.

“Політичним, але не партійним”, - сказав він.

“У нас в Комісії є представники різних політичних сил, але я не роблю різниці між ними, коли вони вносять пропозиції, є представники з великих та малих країн, але я не роблю різниці. І це те, в чому полягає Європа”, - підкреслив Ж.БАРРОЗУ.

Водночас він зазначив, що був би радим отримати якомога ширшу підтримку в Європарламенті, однак це, за його словами, залежить лише від депутатів.

Як повідомляв УНІАН, після першого дня роботи Європейська Рада одностайно підтримала кандидатуру Ж.БАРРОЗУ на посаду Президента Єврокомісії на другий термін.

Конференція Президентів Європарламенту, до якої входять голови політичних груп, має 9 липня вирішити, чи вносити питання про обрання Президента Єврокомісії до порядку денного першої сесії.