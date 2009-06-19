Україна і Сербія підпишуть угоду про вільну торгівлю

Нові Сад (Сербія). 19 червня. УНІАН. Україна і Республіка Сербія восени підпишуть угоду про вільну торгівлю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО після зустрічі з Президентом Сербії Борисом ТАДІЧЕМ.

За словами В.ЮЩЕНКА, під час офіційного візиту ТАДІЧА до України восени планується підписати угоду про вільну торгівлю між двома країнами.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що між державами існує великий потенціал розвитку економічних відносин, лише за минулий рік рівень товарообороту між країнами зріс на 71%.

Крім того, Президент України зазначив, що Україна підтримуватиме прагнення Сербії стати членом Світової організації торгівлі.

У свою чергу, Б.ТАДІЧ підкреслив, що угода про вільну торгівлю сприятиме зміцненню зв’язків між двома країнами. «Україна та Сербія багато можуть зробити в економічній співпраці», - сказав він.

Також він повідомив, що Україна та Сербія домовились підтримувати одна одну на шляху інтеграції до Європейського Союзу.