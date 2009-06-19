Ющенко бере участь у самміті глав держав Центральної Європи

Київ. 19 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО бере участь у пленарному засіданні XVI саміту глав держав Центральної Європи у сербському місті Нові Сад. Тема саміту - «Три європейські виклики: економіка, енергетика і розширення ЄС».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, в умовах глобальної фінансово-економічної кризи, яка вразила всі без винятку країни регіону, нинішній саміт набуває особливого значення з точки зору можливості обмінятися національним досвідом подолання кризових явищ та дійти спільних висновків щодо подальших дій на цьому напрямку.

Участь у саміті беруть глави 14 держав Центральної Європи - Австрії, Болгарії, Боснії і Герцеговини, Італії, Македонії, Молдови, Польщі, Сербії, Словаччини, Словенії, Чехії, Чорногорії, України, Хорватії.

Ідея проведення регулярних зустрічей глав держав Центральної Європи виникла у 1993 році. Мета ініціативи полягала у створенні належних умов для неформального обміну думками з актуальних питань європейської та регіональної політики, розвитку політичного, економічного та гуманітарного співробітництва між державами регіону.

Перший саміт у квітні 1994 року був присвячений балканській проблематиці, реалізації програми «Партнерство заради миру» та інтеграції до ЄС. Учасники другого саміту (червень 1995 року) одностайно погодилися з безальтернативним варіантом інтеграції країн Центральної Європи до ЄС. У роботі третього саміту (червень 1996 року), присвяченого взаємній відповідальності провідних держав, вперше взяв участь Президент України. На саміті 2008 року його учасники одностайно висловилися за прийняття всіх балканських країн та України до ЄС і НАТО.