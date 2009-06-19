Єврокомісія не хоче платити за Україну за газ

Брюссель. 19 червня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ наголошує, що ЄС не може за Україну платити за газ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції за підсумками засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

“Ми не маємо грошей в бюджеті”, - сказав він.

“Ця проблема дуже складна, оскільки головне в цьому – здатність України платити за газ, якій вона споживає. Це не є сферою нашої відповідальності”, - додав Ж.БАРРОЗУ.

Він також зазначив, що у висновках, схвалених сьогодні на засіданні Європейської Ради міститься заклик до Росії та України поважати свої зобов’язання, щоб уникнути повторення припинення постачань газу до ЄС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ж.БАРРОЗУ також заявив про те, що є ризик повторення газової кризи у відносинах між Україною та Росією вже за кілька тижнів і повідомив про намір Єврокомісії наступного тижня зустрітися з представниками європейських фінансових інституцій, банків та газових компаній для пошуку можливої допомоги Україні.

18 червня в Брюсселі відбулося засідання газової координаційної групи ЄС за участю представників “Газпрому” та “Нафтогазу” в ході якого обговорювалися дві ідеї: надання кредиту українській компанії для достатнього накопичення газу в ПСГ, або ж придбання газу та зберігання його в ПСГ України європейськими компаніями.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, для закачування до ПСГ достатньої кількості газу Україні потрібен кредит в 4 млрд. дол.