”Нафтогаз” з 2006 року не зберігає в ПСГ газ ”Газпрому”

Київ. 24 червня. УНІАН. НАК «Нафтогаз України» заявляє, що з початку 2006 року в українських підземних сховищах газу (ПСГ) не зберігається жодних обсягів газу, який належить ВАТ «Газпром».

Про це йдеться в переданому УНІАН прес-центром НАК «Нафтогаз України» роз’ясненні компанії.

Тому, як наголошується в роз’ясненні, протягом останніх 4 років та до сьогодні НАК «Нафтогаз України» не може отримати жодних претензій з боку ВАТ «Газпром» щодо відбору його газу з ПСГ України.

При цьому НАК «Нафтогаз України» звертає увагу, що чинними контрактами між НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром» не передбачено прямої залежності між закачуванням газу до ПСГ НАК «Нафтогаз України» та транзитом російського газу.

НАК «Нафтогаз України» зазначає, що весь обсяг російського транзитного газу, що надходить на територію України, у повному обсязі транспортується до споживачів країн Європи. “Для забезпечення транзиту російського газу у «пікові» періоди НАК «Нафтогаз України» звертався до ВАТ «Газпром» з пропозицією щодо закачування додаткових обсягів газу до українських ПСГ, оскільки між компаніями існує чинний контракт, який передбачає таку можливість для ВАТ «Газпром». Від російських партнерів НАК «Нафтогаз України» не отримала позитивної відповіді на свою пропозицію”, - підкреслюється в роз’ясненні.

Як також зауважується, НАК «Нафтогаз України» продовжує підготовку до опалювального сезону відповідно до визначеного Компанією графіку. “Станом на 24 червня до підземних сховищ газу (ПСГ) закачано 19,25 млрд. куб. метрів газу, що на 1 млрд. куб. метрів більше, ніж за аналогічні періоди 2007 та 2008 років”, - додає НАК «Нафтогаз України».

“Весь обсяг газу, який знаходиться в ПСГ буде використаний для забезпечення безперебійного функціонування об’єднаної газотранспортної системи Євразійського континенту”, - запевняє НАК «Нафтогаз України».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ відповідаючи на запитання журналіста, чому «Газпром» не зберігає свій газ в підземних сховищах України, сказав: «Якщо звернутися до історії, на жаль, ми зіткнулися з тим, що досить істотний об`єм газу – близько 8 млрд. кубометрів, безслідно зник з ПСГ України. Ми цілу зиму безуспішно намагалися хоч один кубометр газу підняти за нашими заявками». (Після прес-конференції в прес-службі «Газпрому» роз`яснили, що О.МЕДВЕДЄВ мав на увазі зиму 2004-2005 років – УНІАН).