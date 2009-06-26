Диверсифікація поставок газу в ЄС може знизити надійність

Москва. 26 червня. УНІАН. Голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР заявляє, що прагнення Європи до диверсифікації поставок газу може знизити їхню надійність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на зборах акціонерів «Газпрому».

«Останнім часом у Європі стали модними розмови про диверсифікацію джерел енергоресурсів. Очікується, що це підвищить конкуренцію й надійність забезпечення природним газом, але забезпечення фізичного доступу до нових ресурсів, приміром, за допомогою нових газотранспортних коридорів, не означає автоматичної появи надійних довгострокових джерел», - сказав О.МІЛЛЕР.

За його словами, в багатьох країнах зі значними обсягами запасів вуглеводнів через низку чинників експортний потенціал мінімальний. Зокрема, через внутрішній попит, політичну нестабільність, відсутності досвіду розробки та експлуатації нафтогазової інфраструктури, а також обслуговування контрактів.

«Прагнення Європи до диверсифікації постачальників газу зрозуміле, але не має перетворюватися на фетиш. Пріоритет політики Європи на користь забезпечення доступу до ресурсів на шкоду розвитку відносин із традиційними постачальниками, такими як Росія, може призвести до парадоксального результату - диверсифікації буде більше, а стабільності менше», - сказав О.МІЛЛЕР.