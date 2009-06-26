Польща залишається однією з найбідніших країн ЄС

Варшава. 26 червня. УНІАН. 38-мільйонна Польща залишається однією з найбідніших країн Європейського Союзу, що об`єднує сьогодні 27 країн Європейського континенту.

За даними головного статистичного відомства Євросоюзу Eurostat, які має в своєму розпорядженні агентство УНІАН, минулого року Польща, яка вступила п`ять років тому до ЄС, зайняла 24 місце за рівнем ВВП із розрахунку на кожного жителя.

Гірший показник був лише в 3,5 мільйонної Латвії (яка разом із Польщею приєдналася до ЄС у травні 2004 року) й Румунії та Болгарії, що вступили до об`єднання в 2007 році, з населенням близько 20 і 8 млн. осіб, відповідно.

Минулого року, за попередніми оцінками, польський ВВП із розрахунку на кожного жителя становив 57% середньоєвропейського рівня з урахуванням купівельної здатності національних грошей.

У Латвії, що намагається в умовах економічної кризи запобігти дефолту країни, цей показник становив 56%, а в «новачків» ЄС Румунії та Болгарії, 46% і 40%, відповідно.

Найбагатшою країною Євросоюзу минулого року був Люксембург, в якому живе менше п`ятисот тисяч населення, з 250% середнього показника ЄС.

Eurostat зазначив, що такий високий показник пояснюється тим, що багато людей приїжджають на роботу до Люксембурга. З одного боку це збільшує ВВП, а з іншого їхня кількість не враховується при розподілі ВВП на кожного з жителів Люксембурга.

На другому місці опинилася Ірландія з 140% показником.

100% і більше був зафіксований у 13 країнах Євросоюзу Західної та Центральної Європи.

Меншими середньоєвропейського показника, окрім 8 країн Східної Європи, Мальти й Кіпру, що вступили до ЄС у 2004 році, виявилися у Греції (95%) й Португалії (75%).

Найбагатшими з країн, що вступили п`ять років тому, були Кіпр (95%), Словенія (90%) й Чехія (80%).

За даними TVN24, у 2004 році польський ВВП із розрахунку на жителя становив 50,6% середньоєвропейського показника.

Довідка УНІАН. У 2008 році Польща, за даними МВФ, із номінальним ВВП 525 млрд. доларів зайняла 18 місце в світі й шосте в Євросоюзі.

Мінімальна зарплата в країні встановлена на 2009 рік становить близько 400 доларів, в середня в першому кварталі поточного року становила близько тисячі доларів (за нинішнім курсом 3,2 злотих за долар).