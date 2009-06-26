Депутати України, Польщі та Литви підтримали Східне партнерство

Київ. 26 червня. УНІАН. Учасники засідання Парламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму та Сенату Республіки Польща та Сейму Литовської Республіки підписали спільну декларацію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі заступника голови Верховної Ради Миколи ТОМЕНКА, під час дводенного засідання у Любліні члени Міжпарламентської асамблеї України, Польщі та Литви обговорили питання, пов’язані зі «Східним партнерством», безпекою постачання енергоносіїв, а також розвитком спільної культурної єдності.

За результатами обговорення сторони ухвалили і підписали спільну декларацію, у якій було висловлено підтримку заходів, які забезпечать повну участь у «Східному партнерстві» усіх країн, яким воно було запропоноване та визнано, що спільним пріоритетом є набуття Україною членства у Європейському Союзі у перспективі, а також наголошено, що участь Білорусі в «Східному партнерстві» може позитивно вплинути на її економічну і суспільну трансформацію в європейському напрямку.

Окрім того, сторони підтвердили необхідність запровадження з 1 липня 2009 року місцевого прикордонного руху між Україною і Польщею та висловилися за зменшення обов’язкових оплат, а з часом скасування плати за візи, і в кінцевому результаті встановлення безвізового режиму між Європейським Союзом і Україною, а також іншими партнерськими державами.

Окремим пунктом в Декларації сторони привітали ініціативу Єврокомісії щодо надання ЄСівських технологічних гарантій і правил доступу та фінансової допомоги для модернізації української газотранспортної системи як істотний крок в напрямку забезпечення безпеки постачання енергоносіїв, прояв практичної участі ЄС і нову якість у зовнішніх відносинах ЄС.

Виступаючи на підсумковому спільному брифінгу очільників парламентів України, Польщі і Литви, М.ТОМЕНКО наголосив, що Польща та Литва вкотре підтвердили свою підтримку європейським прагненням України.