В Брюсселі відбудеться засідання Ради міністрів з питань економіки та фінансів ЄС

В ході засідання міністри планують обмінятися думками щодо підготовки до саміту “великої двадцятки”, якій має відбутися у вересні в США, обговорити питання імплементації пакту стабільності та зростання в умовах кризи, а також розглянути питання надмірного дефіциту бюджетів Литви, Мальти, Угорщини, Польщі та Румунії.

Дата події: 7 липня 2009 року Час початку: 08-30.