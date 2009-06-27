В Брюсселі відбудеться засідання Ради міністрів з питань економіки та фінансів ЄС
10:53, 27 червня 2009Новини ЄС
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В ході засідання міністри планують обмінятися думками щодо підготовки до саміту “великої двадцятки”, якій має відбутися у вересні в США, обговорити питання імплементації пакту стабільності та зростання в умовах кризи, а також розглянути питання надмірного дефіциту бюджетів Литви, Мальти, Угорщини, Польщі та Румунії.
Дата події: 7 липня 2009 року Час початку: 08-30.
Час початку: 08-30.
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