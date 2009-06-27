В Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань охорони здоров’я Андрулли Вассіліу
11:04, 27 червня 2009Новини ЄС
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В ході прес-конференції комісар представить рекомендації Єврокомісії щодо протидії негативним ефектам від вдихання тютюнового диму. За оцінками експертів, лише в 2002 році в ЄС померло близько 80 тис. осіб, з яких 19 тис. – осіб, що не курили, від вдихання тютюнового диму вдома чи на робочому місці.
Дата події: 30 червня 2009 року Час початку: 12-30.
Час початку: 12-30.
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