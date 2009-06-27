В Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань охорони здоров’я Андрулли Вассіліу

В ході прес-конференції комісар представить рекомендації Єврокомісії щодо протидії негативним ефектам від вдихання тютюнового диму. За оцінками експертів, лише в 2002 році в ЄС померло близько 80 тис. осіб, з яких 19 тис. – осіб, що не курили, від вдихання тютюнового диму вдома чи на робочому місці.

Дата події: 30 червня 2009 року Час початку: 12-30.